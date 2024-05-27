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Добрый Мир

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"Трагические последствия для ВСУ": на Харьковском направлении в плен сдались несколько десятков украинских боевиков

"Трагические последствия для ВСУ": на Харьковском направлении в плен сдались несколько десятков украинских боевиков

Более 73 боевиков Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военнослужащим в боях за село Берестовое Харьковской области.

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