Никита Михалков объяснил, почему Россия пошла на беспрецедентный шаг
Всем сомневающимся в правильности СВО, всем не понимающим её целей народный артист России, режиссёр и телеведущий Никита Михалков ранее уже объяснял, почему наша страна начала спецоперацию - не будь приняты такие меры сейчас, потом пришлось бы заплатить цену гораздо выше.
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При этом Михалков обратил внимание, что деятели культуры, которые сегодня выступили с требованием прекратить СВО, ранее ничего не имели против нападения Киева на мирное население Донбасса...и это наши т.н. "народные" глисты...теперь их надо выводить.
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