Никита Михалков объяснил, почему Россия пошла на беспрецедентный шаг

Всем сомневающимся в правильности СВО, всем не понимающим её целей народный артист России, режиссёр и телеведущий Никита Михалков ранее уже объяснял, почему наша страна начала спецоперацию - не будь приняты такие меры сейчас, потом пришлось бы заплатить цену гораздо выше.