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Никита Михалков объяснил, почему Россия пошла на беспрецедентный шаг

Никита Михалков объяснил, почему Россия пошла на беспрецедентный шаг

Всем сомневающимся в правильности СВО, всем не понимающим её целей народный артист России, режиссёр и телеведущий Никита Михалков ранее уже объяснял, почему наша страна начала спецоперацию - не будь приняты такие меры сейчас, потом пришлось бы заплатить цену гораздо выше.

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Комментарии
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Юрий анин
При этом Михалков обратил внимание, что деятели культуры, которые сегодня выступили с требованием прекратить СВО, ранее ничего не имели против нападения Киева на мирное население Донбасса...и это наши т.н. &quot;народные&quot; глисты...теперь их надо выводить.
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17 час.
Юрий анин
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17 час.

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