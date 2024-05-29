Бесплатные путевки в детские лагеря и санатории Крыма получат более 200 тысяч юных крымчан

У школьников летний оздоровительный сезон уже начался. Сколько крымчан и гостей республики отдохнут и укрепят здоровье в детских лагерях? С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В летнюю оздоровительную кампанию этого года планируют принимать детей на отдых и оздоровление 367 организаций.
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