Собянин: В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий

Столица ведет комплексную модернизацию системы подготовки специалистов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что в колледжах столицы будет модернизировано более 200 мастерских и лабораторий.
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