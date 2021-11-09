Я давно хотел семью. Мне 33 года и я всё никак не найду свою половинку. Пять лет назад, когда в очередной раз я получил отказ, я решил, что не буду зацикливаться на этом, ушел в работу, записался на курсы изучения языков, попутно собирая деньги на квартиру.
Счастливая жизнь одиночки
Комментарии
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Елена игрик
Да другое это. Ваша мать хочет внуков, вообще эволюционный процесс движется на отдаче, а не на эгоизме. На том, что клетка делится и у нее будет продолжение, через сотни лет будет, а в человеческом времени это проследить вообще нетрудно за предыдущих пару веков. Ваша мама хочет, чтобы ваш род продолжился, не бездумно направо-налево, но чтобы хоть увидеть внуков. А вы ей хамелеона предлагаете - который вас ждет?)))))) Которому ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА от вас, поскольку терпит он вас не от любви великой, а от того, что попади вы в боль... в кому, хоть на недельку, тому "любящему и ждущему" кранты и придут...
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