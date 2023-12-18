Россияне рассказали, сколько потратят на путешествия в новогодние праздники

Более трети россиян (36%) планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники, 93% из них отправятся в поездки по России, а 7% — за границу, выяснили СК "Росгосстрах" и сообщество туроператоров России "Большая Страна" в ходе опроса.
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