ВСЕМ ПРИВЕТ! Мы прямой поставщик самой вкусной, сладкой, ароматной ягоды из солнечной Киргизии! В ГОРОД ОМСК МЫ НАЧНЕМ ВОЗИТЬ С 30.
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ВСЕМ ПРИВЕТ! Мы прямой поставщик самой вкусной, сладкой, ароматной ягоды из солнечной Киргизии! В ГОРОД ОМСК МЫ НАЧНЕМ ВОЗИТЬ С 30.