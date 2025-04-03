Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил в своём YouTube-канале о необходимости срочного начала мирных переговоров по украинскому конфликту, предупредив, что дальнейшее промедление ухудшит позиции Запада.
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