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Экс-полковник Дэвис: продолжение конфликта на Украине невыгодно Западу

Экс-полковник Дэвис: продолжение конфликта на Украине невыгодно Западу

Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил в своём YouTube-канале о необходимости срочного начала мирных переговоров по украинскому конфликту, предупредив, что дальнейшее промедление ухудшит позиции Запада.

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