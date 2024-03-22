Браконьеры заминировали дно реки Кубань

В ходе плановой проверки водных ресурсов с акцентом на объекты с рыбохозяйственной значимостью сотрудники Азово-Кубанского подразделения рыбоохраны обнаружили незаконные средства лова на территории Красноармейского района Краснодарского края.
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