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«Даллас» обыграл «Бостон» с разницей «+38». Это 3-й результат в истории финальных матчей НБА

Итоговая разница в 38 очков – третья по величине для игр финальных серий НБА. Больше было только у «Чикаго», который разгромил «Юту» со счетом 96:54 («+42») в 1998 году, а также у «Селтикс» во встрече с « Лейкерс» в 2008 году – 131:92 («+39»).

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