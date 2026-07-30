Отец убитого ребёнка из Тольятти просит помощи в огласке

фарид сабиров И эту тварь называют ( человек ) ? На месте этого отца , я бы убил эту суку там же . Урод по жизни зла не хватает. Ребенок истекает кровью , а эта тварь ищет возможность скрыть свое преступление. Если бы во время вызвал скорую , может могли спасти. Это двойное убийство.

Ураганов Иван Это не сторож,а какой-то садист,специально схватил мальчика,что бы он упал на острые заграждения!!!!