Неделю назад в Тольятти произошла трагедия, которая потрясла всю область. 23 июля 10-летний мальчик был смертельно травмирован сотрудником охраны на территории ресурсоснабжающей организации.
Отец убитого ребёнка из Тольятти просит помощи в огласке
Комментарии
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фарид сабиров
И эту тварь называют ( человек ) ? На месте этого отца , я бы убил эту суку там же . Урод по жизни зла не хватает. Ребенок истекает кровью , а эта тварь ищет возможность скрыть свое преступление. Если бы во время вызвал скорую , может могли спасти. Это двойное убийство.
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1 м.
Ураганов Иван
Это не сторож,а какой-то садист,специально схватил мальчика,что бы он упал на острые заграждения!!!!
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1 м.
Игорь Максаков
Да кому этот сторож там нужен? Дать должны по максимому, а ещё и эту контору заставить выплатить родителям мальчика денежную компенсацию огромных размеров, чтобы не нанимала дураков, хотя на эту работу кандидаты наук не устраиваются, но чтобы существенно было. Скоты, мля. Это всё поганый мир капитала. При СССР такого не было бы априори.
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1 м.
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