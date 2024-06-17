Американское руководство должно отменить запрет на вооружение подразделения «Азов» [запрещено в РФ]. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».