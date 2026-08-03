Удар по Геленджику, пропавший самолет и убийца в маске: новости 3 августа

ИЗВЕСТИЯ Украинские боевики ударили по селу Архипо-Осиповка в Геленджике, сотрудники ФСБ предотвратили теракт у здания прокуратуры в Пятигорске, "замаскированный" житель Подмосковья расправился на улице с приятелями, а в Красноярске подвели итоги конкурса "Большая перемена".