Тренер "Вашингтона" Карбери об отмене гола Овечкина: оснований недостаточно

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Спенсер Карбери усомнился в том, что судьи справедливо отменили гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата протии "Нэшвилла", передает The Hockey News.
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