Дальневосточные транспортные полицейские провели Общероссийскую акцию «Зарядка со стражем правопорядка» для юных железнодорожников

В рамках Общероссийской акции «Зарядка со стражем правопорядка» сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте совместно с бойцами ОМОН «Тигр» (на транспорте) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю провели комплексное занятие для учащихся специализированного железнодорожного класса школы села Отважное Амурской области.
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