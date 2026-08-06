Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Дальневосточные транспортные полицейские провели Общероссийскую акцию «Зарядка со стражем правопорядка» для юных железнодорожников

Дальневосточные транспортные полицейские провели Общероссийскую акцию «Зарядка со стражем правопорядка» для юных железнодорожников

В рамках Общероссийской акции «Зарядка со стражем правопорядка» сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте совместно с бойцами ОМОН «Тигр» (на транспорте) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю провели комплексное занятие для учащихся специализированного железнодорожного класса школы села Отважное Амурской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии