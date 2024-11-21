Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине и попытке наладить оживить отношения с Россией

АНГЕЛ АНГЕЛ

В Европе перевелись адекватные политики и чиновники, сборище даунов, олигофренов, дебилов, сексуальных извращенцев и т.д. Нормальные и здравомыслящие люди превратилась и представляют палату сумасшедших. «Россия останется одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для мирового порядка"... Даже интересно стало каким образом мы ухитрились угрожать их безопасности хотя бы за последние 100 лет?? Неужели тем, что разгромили фашистскую Германию и позволили всем странам Европы вылезти из под фашистской Германии и стать самостоятельными государствами? Хотя.. Что толку было их освобождать если они через 4 года добровольно залезли в экономическое ярмо Германии. Да ещё под присмотром США. Образовался гадюшник неадекватных, недееспособных, безответственных политиков и чиновников…. Франции достался самый неадекватный умственно отсталый президент с нетрадиционной ориентацией и своим видением развития сельского хозяйства и продовольственной безопасностью. Придется переориентировать свое сельскохозяйственной производство, на лягушководство... Тут у вас пока конкурентов не будет...