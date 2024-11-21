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Картина дня. Финансы

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Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине и попытке наладить оживить отношения с Россией

Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине и попытке наладить оживить отношения с Россией

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, с которым 15 ноября провел телефонный разговор президент РФ Владимир Путин, пытался «отстранить» избранного президента США Дональда Трампа от участия в возможном урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В Европе перевелись адекватные политики и чиновники, сборище даунов, олигофренов, дебилов, сексуальных извращенцев и т.д. Нормальные и здравомыслящие люди превратилась и представляют палату сумасшедших. «Россия останется одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для мирового порядка&quot;... Даже интересно стало каким образом  мы ухитрились  угрожать их безопасности  хотя бы за последние 100 лет?? Неужели тем, что разгромили  фашистскую Германию и позволили всем странам Европы вылезти из под  фашистской Германии и стать самостоятельными государствами?  Хотя.. Что толку было их освобождать если они через  4 года добровольно  залезли в экономическое ярмо  Германии. Да ещё под присмотром США. Образовался гадюшник неадекватных, недееспособных, безответственных политиков и чиновников…. Франции достался самый неадекватный умственно отсталый президент с нетрадиционной ориентацией и своим видением развития сельского хозяйства и продовольственной безопасностью. Придется переориентировать свое сельскохозяйственной производство, на лягушководство... Тут у вас пока конкурентов не будет...
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