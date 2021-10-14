Политика как она есть

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Абзалов у Соловьева. И почему Профессор вспомнил Иглесиаса?

Абзалов у Соловьева. И почему Профессор вспомнил Иглесиаса?

Дмитрий Абзалов у Рудольфовича почти не бывает. Но, вчера было исключение, вечером у Соловьева он был.

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Валерий Федосеев
Абзалов погоды не делает, там все эрудиты, не считая ярых брехунов из хохлосрани.
Мария
На Абзалове выключаю звук. Послушала, когда прочла эту статью. Но его лучше прочесть, чем слушать. Говорит на манер Горбачёва - долго и не понять о чём. Вязкая очень речь. Упускаешь из-за многословия мысль. Нужно говорить более коротко и более ясно. Так и хочется сказать "говори толком, что хочешь сказать!".
Gamayn
прям как вы
Мария
Так я и не лезу вещать по ТВ.
Леший Дремучий
Три уровня, кто кому сегодня лижет в РФ: первый - кто на штатной зарплате у шкуродеров-чинодралов; второй - кто кому заносит долю; и третий - безмозглый усердный плебс всем начальникам и штатным лизунам - этот контингент так устроен, что должен обязательно кому-то подмахивать.
Шавкатбек Юлдашев
Абзалов говорит быстро, не легко уловить всё, что он говорит - это да, но говорит он аргументированно и в тему, а его заглушают те же приглашенные гости как с той и так и с другой стороны, дабы он не казался выше их уровня.
Шавкатбек Юлдашев
И ещё, всегда интересно слушать Михеева.
вага карлито
Приятно слышать умного человека а то что Дмитрий Абзалов умен сомнений нет! Мало того он компетентен в том о чем говорит! Правда вступает в спор с откровенными болтунами и еще горячится при этом! Ему дуракам нужно отвечать с сарказмом и спокойно! Вот если он этому научится то будущее его будет интересным! С улыбкой и иронией и не спеша! Кому нужно услышат! А кто не хочет слушать так это откровенные бараны со своими воротами!
Inna Kuznetsov
Абзалов умен, Вы правы! А соловьев - БЫЛ умен, а сейчас лишь ловок. Этакий ловкий лизоблюд.
вага карлито
Да про соловья я вообще не говорю! Мне он не интересен совсем!

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