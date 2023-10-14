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Порт в Сочи работает без изменений после атаки БПЛА

Порт в Сочи работает без изменений после атаки БПЛА

Морской торговый порт города Сочи в настоящее время осуществляет свою работу в штатном порядке. Соответствующее заявление после атаки БПЛА над акваторией Черного моря сделал генеральный директор порта Юрий Владимиров.

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