Порт в Сочи работает без изменений после атаки БПЛА

Морской торговый порт города Сочи в настоящее время осуществляет свою работу в штатном порядке. Соответствующее заявление после атаки БПЛА над акваторией Черного моря сделал генеральный директор порта Юрий Владимиров.
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