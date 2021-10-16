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«Унион» во втором тайме дожал «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

«Унион» во втором тайме дожал «Вольфсбург» в матче Бундеслиги

Победу над «Вольфсбургом» одержал «Унион» 16 октября в футбольном матче, проходившем в рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги.

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