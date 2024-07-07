Ко Дню семьи курганские полицейские показали образцовую супружескую пару. Фото

Курганские полицейские Куаныш и Назипа Игибаевы образовали пару 20 лет назад. Образцово-показательной ячейкой общества в честь общероссийского Дня семьи, любви и верности похвасталась пресс-служба УМВД России по Курганской области.
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