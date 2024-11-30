Геннадий Бережнов

Потеря Покровска, а вместе с ним и единственные на Украине запасы коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства и что? Нам что сожалеть нужно, автор! Всё это наше российское наследие, которое так бездарно профукал Хрущёв. Русские Цари собирали земли и ковали Россию, а такие бездари как Хрущёв и Меченый разваливали то, что не ими создано.