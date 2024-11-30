Потеря шахты у Красноармейска вызовет крах металлургической отрасли Украины © AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk Украинские военные.
Раскрыто, как потеря одного города вызовет катастрофу на Украине
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Потеря Покровска, а вместе с ним и единственные на Украине запасы коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства и что? Нам что сожалеть нужно, автор! Всё это наше российское наследие, которое так бездарно профукал Хрущёв. Русские Цари собирали земли и ковали Россию, а такие бездари как Хрущёв и Меченый разваливали то, что не ими создано.
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14 час.
Катерина
У Хрущёва много ошибок, но обвинять его в развале Страны глупо. Страна развалилась в 1991 году в результате беловежского сговора. Участники известны. Ни Горбачёв... ни Хрущёв не были участниками этого позорного сборища.
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14 час.
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