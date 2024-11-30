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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • kononps Кононенко
    Азиатам  никогда верить нельзя, менталитет не позволяет  дружить с кофирами(не правоверными) и не грех их обмануть, з...В Алеппо уже вошл...
  • Михалыч
    РАССЛАБУХА и в Сирии, и в Курске - где линии Армагедона?! И в России не хотят видеть опасности криминальной миграции.В Алеппо уже вошл...
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    А почему брехня? Мы всем деньги выделяем, кто попросит, да еще и безвозмездно. А своим пенсионерам и дать якобы нечего.Дожили: мигранты ...

Раскрыто, как потеря одного города вызовет катастрофу на Украине

Раскрыто, как потеря одного города вызовет катастрофу на Украине

Потеря шахты у Красноармейска вызовет крах металлургической отрасли Украины © AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk Украинские военные.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Потеря Покровска, а вместе с ним и единственные на Украине запасы коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства и что? Нам что сожалеть нужно, автор! Всё это наше российское наследие, которое так бездарно профукал Хрущёв. Русские Цари собирали земли и ковали Россию, а такие бездари как Хрущёв и Меченый разваливали то, что не ими создано.
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14 час.
Катерина
У  Хрущёва  много   ошибок,  но  обвинять  его в  развале  Страны  глупо.  Страна  развалилась в 1991 году в результате  беловежского  сговора.  Участники  известны.  Ни  Горбачёв... ни  Хрущёв  не  были  участниками этого  позорного  сборища.
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14 час.

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