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Кристенсен отказался играть с «Ливерпулем» утром в день матча, хотя не был травмирован. Он близок к переходу в «Барсу»

Андреас Кристенсен пропустил финал Кубка Англии, хотя не был травмирован. Защитник не попал в заявку «Челси» в матче с «Ливерпулем» (0:0, по пен.

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