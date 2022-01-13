Рост экономики США продолжает сдерживаться сбоями в поставках и нехваткой работников - ФРС

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости/Прайм. Экономическая активность в США развивается умеренными темпами, при этом во многих районах страны экономический рост по-прежнему сдерживался продолжающимися сбоями в цепочках поставок и нехваткой рабочей силы, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.