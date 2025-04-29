"Гари Трумэн" несет потери

США потеряли у берегов Йемена палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet.АУГ авианосца "Гари Трумэн" во время маневрирования для нанесения ударов по территории Йемена подверглась атаке дронов хуситов, что вынудило авианосец резко маневрировать.
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