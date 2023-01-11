10 вопросов, которые лучше не задавать мужчине

«Какие мне туфли надеть — белые или черные? Как черные? Белые же больше подходят к платью, и потом,у черных такой неудобный каблук!» Сколько бы подобных ситуаций ни было высмеяно в комедиях, мы продолжаем мучить своих суженых глупыми вопросами.