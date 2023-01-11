Самая Модная

253 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

10 вопросов, которые лучше не задавать мужчине

«Какие мне туфли надеть — белые или черные? Как черные? Белые же больше подходят к платью, и потом,у черных такой неудобный каблук!» Сколько бы подобных ситуаций ни было высмеяно в комедиях, мы продолжаем мучить своих суженых глупыми вопросами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх