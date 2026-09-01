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Регионы России

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Французский футболист Мусса Диаби вернулся в «Байер» и подписал контракт до 2031 года

Французский футболист Мусса Диаби вернулся в «Байер» и подписал контракт до 2031 года

27-летний французский нападающий Мусса Диаби официально подписал контракт с немецким футбольным клубом «Байер» до 30 июня 2031 года, сообщает пресс-служба леверкузенской команды.

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