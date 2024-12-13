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Димитрис Яннакопулос отреагировал на поражение «Панатинаикоса» картинкой зеленого автобуса, напоминающей о наказании команды в 2017 году

Димитрис Яннакопулос отреагировал на поражение «Панатинаикоса» картинкой зеленого автобуса, напоминающей о наказании команды в 2017 году

Действующий чемпион Евролиги проиграл 4 из 5 последний матчей в рамках европейского клубного турнира и идет с показателем 8-7.

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