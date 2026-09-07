Экономия на детях: Ожирение и сахарный диабет «помолодели» не без помощи школьных столовых

«Готовка из „того, что привезли“ должна стать основанием для штрафов» Полина Носова Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Любовь Станкевич Марчел Кырлан Наталия Козьякова Угроза детскому здоровью исходит из школ.
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