БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Экономия на детях: Ожирение и сахарный диабет «помолодели» не без помощи школьных столовых

Экономия на детях: Ожирение и сахарный диабет «помолодели» не без помощи школьных столовых

«Готовка из „того, что привезли“ должна стать основанием для штрафов» Полина Носова Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Любовь Станкевич Марчел Кырлан Наталия Козьякова Угроза детскому здоровью исходит из школ.

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