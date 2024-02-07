Россиянам хотят разрешить употребление продуктов до оплаты на кассе магазина

В России предложили разрешить употребление товаров до оплаты на кассе в магазине. Соответствующий проект закона предусматривает возможность позволить покупателям открывать и употреблять товары внутри магазина до их оплаты, если они упакованы и имеют фиксированную цену.
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