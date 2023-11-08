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Китай

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Цай Ци призвал к открытию новых горизонтов в пропагандистско-идеологической работе и работе в сфере культуры

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци подчеркнул, что необходимо руководствоваться идеями Си Цзиньпина о культуре, чтобы открыть новые горизонты в пропагандистско-идеологической работе и работе в сфере культуры в новую эпоху.

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