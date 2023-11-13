Турецкая актриса Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с бойфрендом-миллиардером

Свадьба подруги известной турецкой актрисы Ханде Эрчел вызвала много шума в социальных сетях. Кадры с видео этого мероприятия показывают, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" постоянно находилась в объятьях своего возлюбленного-миллиардера, пишет Start Hit.
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