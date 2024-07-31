Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль устроил «судную ночь» своим врагам: точечными ракетными ударами убиты глава «ХАМАС» и замглавы «Хезболлы»

Израиль устроил «судную ночь» своим врагам: точечными ракетными ударами убиты глава «ХАМАС» и замглавы «Хезболлы»

Прошедшая ночь стала крайне удачной для Израиля. Пока российские лидеры мнений и политики рассуждают в соцсетях о целесообразности ликвидации видных деятелей украинского режима, включая самого Зеленского, израильтяне не рефексируют, а действуют.

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