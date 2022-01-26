Почему хан Батый не смог захватить в плен ни одной русской княгини

Единственная идея, ведущая вперёд дикие монгольские орды, была высказана самим Чингисханом, который считал, что наивысшим наслаждением для любого мужчины является возможность грабить, слышать крики умирающих врагов и насиловать их жён и дочерей.
Единственная идея, ведущая вперёд дикие монгольские орды, была высказана самим Чингисханом, который считал, что наивысшим наслаждением для любого мужчины является возможность грабить, слышать крики умирающих врагов и насиловать их жён и дочерей.
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