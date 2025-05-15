Почему в Алтайском крае подешевела бытовая техника и электроника?

В марте годовая инфляция в регионе составила 11,58%, что превышает показатели по России Годовой рост цен на услуги замедлился в Алтайском крае по итогам марта, подсчитали в региональном отделении Банка России.
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