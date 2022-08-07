В Челябинской области автобус столкнулся с легковушкой. Есть пострадавшие

На южноуральской трассе столкнулись ВАЗ и автобус с полусотней пассажиров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла в воскресенье, 7 августа, на территории Усть-Катавского района.