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В Челябинской области автобус столкнулся с легковушкой. Есть пострадавшие

В Челябинской области автобус столкнулся с легковушкой. Есть пострадавшие

На южноуральской трассе столкнулись ВАЗ и автобус с полусотней пассажиров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла в воскресенье, 7 августа, на территории Усть-Катавского района.

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