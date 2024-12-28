Сидячие занятия укрепляют здоровье мозга: ученые узнали, какие именно

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что такие «сидячие» занятия, как чтение, молитва или рукоделие, улучшают память и мыслительные способности, в то время как просмотр телевизора, напротив, вредит здоровью мозга.
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