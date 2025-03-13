Боксерский поединок на воздушном шаре – на высоте 1600 метров и без парашютов. Что за безумие?

Мы узнали все детали. В начале марта в соцсетях завирусилось видео боксерского поединка на воздушном шаре – на высоте 1600 метров! Только посмотрите, как завораживающе это выглядит: Конечно, это не профессиональный поединок (вместо боксеров – парашютисты), но ролик уже собрал свыше шести млн просмотров.