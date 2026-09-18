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Северный завоз на Ямале: почти 90% топлива уже доставлено

Северный завоз на Ямале: почти 90% топлива уже доставлено Глава Ямальского района Андрей Чуланов в прямом эфире 16 сентября сообщил: из необходимых 24 тыс.

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