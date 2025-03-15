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Владельцев приватизированного жилья предупредили о сложностях с его продажей

Владельцев приватизированного жилья предупредили о сложностях с его продажей

Владельцам приватизированного жилья будет сложнее продать его в 2025 году из-за изменений в законах. Об этом предупредил россиян доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.

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