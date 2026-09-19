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«Это катастрофа»: Украина готовится к решающей зиме без света, тепла и ракет

Удары по энергетике грозят Киеву тяжелой зимой: советник президента Украины Сергей Бескрестнов предупредил, что дефицит ракет и удары российских баллистических ракет станут главной угрозой для страны в последние месяцы года.

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