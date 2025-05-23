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Последний крест: Зеленский запускает запрет православия

Последний крест: Зеленский запускает запрет православия

В то время как Россия выдвигает украинской стороне конкретные (и, надо признать, все более жесткие) условия для урегулирования длящегося четвертый год конфликта, Киев демонстративно продолжает действовать «от противного».

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