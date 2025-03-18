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Царьград

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"Бункер" Ким Чен Ына будут брать роботы: Южная Корея впечатлена ХАМАС

"Бункер" Ким Чен Ына будут брать роботы: Южная Корея впечатлена ХАМАС

В Южной Корее тренируются штурмовать бункеры КНДР с помощью роботов.Войска Южной Кореи совместно с американскими коллегами проходят учения по штурму и блокированию северокорейских туннелей.

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