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Донецкая группа новостей

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г. Донецк, ул. Полоцкая, 18В. Сколько уже боремся за козырёк с ЖЭКом

г. Донецк, ул. Полоцкая, 18В. Сколько уже боремся за козырёк с ЖЭКом! Мало того что нет сухой уборки в подъезде, тараканы в подвале и на чердаке, так ещё козырёк и ступеньки в аварийном состоянии.

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