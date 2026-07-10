г. Донецк, ул. Полоцкая, 18В. Сколько уже боремся за козырёк с ЖЭКом! Мало того что нет сухой уборки в подъезде, тараканы в подвале и на чердаке, так ещё козырёк и ступеньки в аварийном состоянии.
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г. Донецк, ул. Полоцкая, 18В. Сколько уже боремся за козырёк с ЖЭКом! Мало того что нет сухой уборки в подъезде, тараканы в подвале и на чердаке, так ещё козырёк и ступеньки в аварийном состоянии.
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