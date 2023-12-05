Делегация Армении не будет участвовать в мероприятиях ПА ОДКБ в России

Члены армянского парламента не будут принимать участие в заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдет 19 декабря в Москве, заявила пресс-секретарь спикера Национального собрания Армении Цовинар Хачатрян.
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