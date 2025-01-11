Какие важные праздники выпадают на 12 января

12 января – особенный день в календаре, наполненный разнообразными праздниками и традициями. В этот день отмечаются как официальные, так и народные торжества, каждое из которых несет свою уникальную значимость.
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