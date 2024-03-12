Сходила на «Онегина». Поделюсь впечатлениями

Было бы удивительным услышать, что кинематограф порадовал нас шедевром -- нас не радует он этим более 30 лет.

Ольга Каширина

Может быть, все-таки "Евгений Онегин" - это опера с чудесной музыкой. И хватит замахиваться на другие жанры. Не надо портить то, что и без этой порчи прекрасно. Есть стихи, есть музыка. А кино - это другой жанр, мало приспособленный для восприятия. Не надо портить то, что уже давно остается прекрасным.