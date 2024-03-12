Когда я была молода и невинна, в школе нас насильно потчевали «Евгением Онегиным». Я ознакомилась, и где-то была тронута, но тогда меня больше привлекал мрачный, насмешливый, и в то же время лиричный и мистический Гоголь.
Сходила на «Онегина». Поделюсь впечатлениями
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Было бы удивительным услышать, что кинематограф порадовал нас шедевром -- нас не радует он этим более 30 лет.
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19 час.
Ольга Каширина
Может быть, все-таки "Евгений Онегин" - это опера с чудесной музыкой. И хватит замахиваться на другие жанры. Не надо портить то, что и без этой порчи прекрасно. Есть стихи, есть музыка. А кино - это другой жанр, мало приспособленный для восприятия. Не надо портить то, что уже давно остается прекрасным.
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19 час.
Ирина
Большое спасибо за статью , очень порадовал ваш стиль изложения.) Придётся посмотреть кино.
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11 час.
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