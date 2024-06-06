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Добрый Мир

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Ненависть к Сталину меньше и меньше

Ненависть к Сталину меньше и меньше

        Борьба за счастье народа стала главной стезёй его жизни и деятельности.          В 1903 году, после раскола РСДПР на большевиков и меньшевиков, Сталин поддержал большевиков.

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