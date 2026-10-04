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Царьград

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Семнадцатилетний водитель сбил двух детей в Хабаровском крае

Семнадцатилетний водитель сбил двух детей в Хабаровском крае

В Ванинском районе Хабаровского края семнадцатилетний водитель, не имея прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

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