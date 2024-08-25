Источник сообщил об обнаружении у террористов в Ингушетии используемого ВСУ гранатомета

У баталхаджинских террористов (боевое крыло группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в список террористических организаций в РФ) обнаружили оружие иностранного производства.
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