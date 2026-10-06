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Царьград

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Аластер Крук: Россия усилила наступление на позиции ВСУ

Аластер Крук: Россия усилила наступление на позиции ВСУ

Бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что в украинском конфликте наступил решающий момент. Русская армия активно наступает, поражая мосты в Киеве, что ведет к транспортному коллапсу и массовому исходу жителей.

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